Reazione a catena: la scelta di Mertens può sbloccare tutti gli altri rinnovi tranne due

Dries Mertens che rinnova è anche un messaggio per gli altri: qui si fa sul serio e non c'è da temere nulla. Le preoccupazioni sulla questione multe saranno spazzate via dalla scelta del belga. Così, presto potrebbero arrivare altri prolungamenti oltre a quello del belga, che intanto non è ancora ufficiale. Ciro è un riferimento per la squadra e il suo sì può essere il primo di una lunga serie. A breve si sbloccherà anche il rinnovo di Zielinski così come quello di Maksimovic, le due trattative che duravano da più tempo.

Non varrà, questa teoria, per Callejon e Milik: entrambi, per motivi extra multe ed economici, hanno scelto di andar via. Lo spagnolo vuole tornare in Spagna mentre l'ex Ajax non ha mai avvertito la necessaria fiducia - a suo dire - del club e così si sta guardando attorno, corteggiato anche dalla Juve dove ritroverebbe Sarri. Poco male: la priorità del Napoli era il futuro di Mertens.