"Regione incapace", ma De Luca replica a De Magistris: "23mln per il San Paolo, al Comune non diedero il mutuo!"

Botta e risposta a distanza tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il governatore della Campania Vincenzo De Luca sugli investimenti e i lavori per lo stadio San Paolo. Oggi, nel corso del sopralluogo all'impianto di Fuorigrotta, il primo cittadino ha mandato anche una stoccata al presidente della Regione: "Napoli regge la sfida di fonte a governi che non esistono e di fronte a una Regione incapace di usare correttamente la spesa pubblica". Parole a cui ha replicato qualche ora più tardi l'ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. "Abbiamo investito 23 milioni - risponde De Luca all'ex pm - e fino a due anni e mezzo fa il Comune aveva detto che avrebbe fatto lui l'investimento. Poi ci hanno comunicato che il credito sportivo non avrebbe acceso il mutuo…"