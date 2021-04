Report da Castel Volturno: seduta mattutina, le ultime in vista della Lazio

Allenamento mattutino del Napoli in vista della gara di domani contro la Lazio. Ecco il report ufficiale: "La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità e seduta di possesso palla a tema. Di seguito esercitazione tattica di squadra. Terapie e lavoro in palestra per Ospina".