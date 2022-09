Report da Castel Volturno: squadra in campo dopo il Liverpool, ultime su Demme

Allenamento mattutino per il Napoli dopo la gara col Liverpool. Ecco il report ufficiale

Allenamento mattutino per il Napoli dopo la gara col Liverpool. Ecco il report ufficiale: "Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15 per la sesta giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi: chi è andato in campo ieri ha svolto lavoro rigenerante mentre il resto del gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e lavoro di agilità ha svolto partita a campo ridotto. Per Demme terapie e lavoro personalizzato in campo".