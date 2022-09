Report da Castel Volturno: tornati altri 6 azzurri, le ultime su Osimhen

Dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 3 dove ha svolto lavoro di possesso palla

Dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 3 dove ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto terapie e personalizzato in campo. Politano ha svolto attivazione in gruppo e parte personalizzato. Sono rientrati dall’impegno con le Nazionali Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Zerbin Elmas e Kvaratskhelia. Lo riporta il Napoli nel proprio report aggiornato.