Repubblica - Juventus-Inter lunedì 9: i nerazzurri e il Napoli le uniche per il no

Juventus contro Inter lunedì 9 marzo. La data per adesso stabilita per il recupero del Derby d'Italia, e dunque dell'ultima giornata, e quindi dello slittamento del calendario di Serie A, trova per adesso 18 sì e 2 no. Secondo Repubblica.it, sarebbero Inter e Napoli a non volerne sapere sulla questione di vedere Juve-Inter il 9 marzo. Ma la maggioranza pare aver preso la sua decisione.