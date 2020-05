Resta o va via? Punte: la conferma di Ciro e la complessa scelta del 'vice'

C'è sicuramente meno apprensione rispetto a qualche settimana fa. Il rinnovo di Dries Mertens per due stagioni, ormai solo da ufficializzare, mette il Napoli in una posizione un minimo più serena per riflettere sulle altre decisioni per il pacchetto offensivo. Non c'è l'accordo per Arek Milik che quindi dovrebbe essere ceduto, per evitare di perdere a zero un giocatore '94 che rappresenta comunque un patrimonio importante del club. A gennaio è stato già definito l'arrivo di Petagna - che è convinto di restare in azzurro - ed ora la riflessione è sul partner migliore da affiancare al belga. La punta della Spal potrebbe essere usata da pedina di scambio o rappresentare il sostituto di Llorente, ma - nonstante i tanti nomi che circolano, da Azmoun a Belotti - non va trascurato che il Napoli probabilmente affronterà una stagione senza Champions, Gattuso ritiene Mertens titolare inamovibile e l'attaccante italiano ha già esperienza di Europa League con l'Atalanta.

Percentuali partenza

Milik 90%

Llorente 60%

Petagna 20%

Mertens 0%