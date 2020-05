Resta o va via? Registi: l'unica coppia (ben assortita) già definita da gennaio

Il Napoli per la regia s'è portato avanti, completando il lavoro già a gennaio. Con il ritorno al centrocampo a tre, la società ha messo a disposizione di Gattuso - che, come Sarri ama lavorare ogni giorno con i doppi giocatori per ogni ruolo - da subito due play, diversi tra loro per caratteristiche, per sopperire alle tante cessioni che c'erano state sotto la gestione Ancelotti. Demme per avere più intensità e interdizione, permettendosi così due mezzali offensive come Fabian e Zielinski, la carta Lobotka (può agire anche da mezzala) ancora da inserire realmente per avere più palleggio e predominio territoriale. La certezza è che il Napoli in questo ruolo ha già definito la coppia e difficilmente ci saranno novità.

Percentuali partenza

Demme 0%

Lobotka 0%