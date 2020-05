Resta o va via? Terzini destri: un'alternativa e la fine del (fastidioso) tormentone

Prosegue la nostra panoramica sul Napoli che verrà. Anche sulla corsia destra il Napoli dovrà definire situazioni che si trascinano da tempo. Hysaj riteneva conclusa la sua esperienza napoletana già l'anno scorso, la situazione non è cambiata (niente rinnovo, è in scadenza 2021) ed il Napoli pur di non perderlo a zero e chiudere questo tormentone dovrà abbassare le pretese o mettere in piedi uno scambio. Da capire la funzionalità di un giocatore offensivo come Malcuit per Gattuso: sarà il tecnico a stabilire se può rappresenterà un'alternativa all'inamovibile Di Lorenzo oppure si dovrà cercare un'alternativa al nazionale italiano.

Percentuali partenza

Hysaj 90%

Malcuit 50%

Di Lorenzo 0%