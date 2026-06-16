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Restyling Maradona, al via conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto

Restyling Maradona, al via conferenza dei servizi per l'approvazione del progettoTuttoNapoli.net
© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport
Oggi alle 13:50Notizie
di Pierpaolo Matrone
Lo stadio Diego Armando Maradona va riqualificato per ospitare Euro 2032: il Comune ufficializza il progetto. Senza il Napoli.

Il Comune si è mosso concretamente per il restyling del Maradona e ora si attende l'approvazione al progetto. L'iter burocratico è cominciato, come fa sapere il Comune di Napoli stesso con il seguente comunicato ufficiale: "È partita ufficialmente ieri, lunedì 15 giugno, la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto per la completa riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il progetto è stato preparato dal Comune di Napoli con l’ausilio di società di servizio specializzate nelle attività connesse ai lavori da realizzare. L’approvazione è attesa entro metà luglio, in modo da poter presentare la candidatura ufficiale per gli Europei di Calcio 2032 entro fine luglio, come richiesto dalle regole di Figc ed Uefa".