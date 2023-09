Retroscena Sky: Raspadori provato mezzala in allenamento e poi si ritrova esterno

Collegato a Castel Volturno, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha dichiarato

Collegato a Castel Volturno, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha commentato la prova di Raspadori e in generale del Napoli nella trasferta di Bologna: "Raspadori in allenamento viene provato addirittura da mezzala e poi si ritrova a fare l'esterno alto che non è il suo ruolo. Poi c'è una situazione ambientale che deve essere ricomposta. Le prossime gare in tal senso saranno fondamentali".