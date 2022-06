Retroscena Mathias Olivera: Cavani gli parla di Napoli e non vede l'ora di conoscerla

Mathias Olivera non vede l'ora di conoscere quella che sarà casa sua per i prossimi anni. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Mathias Olivera non vede l'ora di conoscere quella che sarà casa sua per i prossimi anni. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Visite mediche sostenute appena il 24 maggio scorso, firma sul contratto il 26 quinquennale figlio di un affare da quindici milioni di euro e poi l’arrivederci a Dimaro-Folgarida, per conoscere quel macro universo che Cavani gli ha descritto nel dettaglio e che ormai è divenuto il suo centro di gravità permanente. Erano sei mesi che trattavano, anzi che «tubavano», ma ormai sembrava chiaro da un bel po’ che sarebbe andata bene: appuntamento a fine campionato, formalizzazione di un’offerta da definire con il Getafe, accordo e buon viaggio per le ferie".