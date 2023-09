Retroscena Natan: Garcia aveva deciso di farlo esordire col Genoa

Natan stava per esordire col Genoa, poi Rrahmani non era al top e Garcia ha cambiato idea

TuttoNapoli.net

Natan stava per esordire col Genoa, poi Rrahmani non era al top e Garcia ha cambiato idea. Lo ha rivelato proprio l'allenatore a Dazn: "L'obiettivo era far giocare Rrahmani, ma non è stato in grado di farlo. Lui voleva giocare, ma c'è il grosso rischio di perderlo e non possiamo perderlo ora che ci sono sei partite ravvicinate. Volevo tutti i miei centrali pronti. L'idea era far giocare Natan con Rrahmani, quando abbiamo deciso di non far giocare Rrahmani sono cambiati i piani. Non potevo cambiare tre difensori su quattro. Sono stato contento del reparto difensivo, l'atteggiamento dei difensori è stato buono".