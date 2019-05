Retroscena - Sarri arrabbiato con Higuain: si aspettava atteggiamento diverso dopo averci messo la faccia

Un allenamento infuocato, lo scontro tra David Luiz e Higuain per un intervento pericoloso del Pipita. E Sarri che si è infuriato, ha lanciato due volte il cappellino visibilmente turbato. C’è una motivazione: Sarri aveva già memorizzato il nervosismo di Higuain, sempre in allenamento, prima di partire per Baku. E alla vigilia di una partita così importante si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso proprio perché proprio l’allenatore ci aveva messo la faccia a gennaio risolvendogli i problemi al Milan, chiedendo (e ottenendo) al Chelseadi prenderlo anche in prestito. Proprio per questo Sarri si sarebbe atteso un comportamento irreprensibile del Pipita, a maggior ragione dopo l’avvisaglia prima di partire per Baku. Evidentemente la sua attesa è andata delusa, da qui la reazione stizzita. Lo riporta sul suo sito Alfredo Pedullà.