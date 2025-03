Prima pagina Ribaltone Juve, Thiago Motta esonerato. Tuttosport: "Inizia l'era Tudor alla Juve"

vedi letture

Spazio dedicato anche al Torino, che guarda già al mercato estivo soprattutto in attacco.

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola in prima pagina si è chiaramente soffermato sulla Juventus, che ha deciso di esonerare Thiago Motta. La Vecchia Signora ha affidato la propria panchina ad Igor Tudor, che ha firmato un contratto di tre mesi da mezzo milione con l'obiettivo di portare il più lontano possibile la sua Juve. Tudor già oggi guiderà il primo allenamento da allenatore bianconero. Il tecnico dovrebbe arrivare nelle vesti di "traghettatore" ma potrebbe restare alla guida della Juventus in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino, che guarda già al mercato estivo soprattutto in attacco. I granata stanno osservando con particolare attenzione Vedat Muriqi, bomber ex Lazio oggi in forza al Maiorca. Le ultime prestazioni con il Kosovo, che ha guidato contro l'Islanda in Nations League firmando una tripletta, hanno attirato ancor di più l'interesse del Toro che potrebbe colmare un vuoto in attacco, ancora privo di Duvan Zapata.