Ricordate El Kaddouri? L'ex Napoli torna in Italia: ripartirà dalla Serie C

Omar El Kaddouri riparte dalla Serie C. Secondo quanto riportato da TuttoC.com il trequartista marocchino ex Napoli ed Empoli era finito nel mirino della SPALe si era aggregato al gruppo di mister Dossena nei giorni scorsi. Il giocatore ha firmato il contratto che lo legherà al club estense e verrà ufficializzato a breve. Dopo Empoli, la carriera di El Kaddouri era proseguita in Grecia (sei stagioni al Paok Salonicco) e in Romania, al Cluj nella scorsa stagione.