Rigore Osimhen, l’audio Massa-VAR: “Niente, gioca! Tocco leggero, niente, check completato”

A 'Open Var' su Dazn è stato ascoltato l’audio in presa diretta e la comunicazione tra il direttore di gara e la sala VAR.



Oltre al fallo di Lautaro su Lobotka che ha portato al gol di Calhanoglu, l’altro episodio di Napoli-Inter che ha lasciato più di un dubbio dal punto di vista dell'arbitraggio è stato il tocco in area di rigore di Acerbi sul tallone di Osimhen.

“Niente, niente, gioca!”. Così l’arbitro Davide Massa.

VAR e AVAR: “Allora, guarda questa da dietro. Ricordati anche dell’intensità…” mentre Massa se la prende con Di Lorenzo: “Non in 5 contro, non vengono in 5 contro…”.

Ed il capitano replica: “Li ho mandati via…”.

VAR e AVAR: “Guarda questa… gli tocca il piede dopo secondo me. Protegge, gioca il pallone…” mentre si risente Massa: “Ammonito Elmas per proteste”.

Ancora VAR e AVAR: “Per me è un tocco leggerissimo, guarda anche davanti (telecamera in cui non si vede l’ancata di Acerbi, ndr). Questa poco, ci sono cose dall’altra parte? Sì era quella di là che abbiamo visto. Questa è ultra motion. Per me è nulla. Il check è completato”.

Luca Toni ha commentato l'episodio: “Rigorini? Per me è rigore, si deve prendere una linea. Se si danno i rigorini vanno dati sempre, dipende da chi li dà o no”.