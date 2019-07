RILEGGI LIVE - Dimaro, day 20: subito Elmas jolly, show di Callejon su punizione in partitella

19.05 - Si chiude qui il live dell'allenamento, appuntamento a questa sera per la presentazione della squadra in piazza!

19.00 - Sfida ai calci di rigore per concludere l'allenamento, mentre qualche giocatore è già rientrato negli spogliatoi. Dal dischetto Insigne, Milik e Manolas.

18.57 - Termina qui la partitella in campo ridotto.

18.55 - Show di Callejon su punizione, gol col destro a giro sul primo palo, applausi da tutti i tifosi.

18.45 - Applausi durante la partitella, primi spunti di Elmas che si esalta nello stretto e mette in mostra le due qualità tecniche.

18.35 - Inizia ora la classica partitella a campo ridotto dieci contro dieci. Le due squadre:

- Idasiak; Chiriches, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Di Lorenzo, Verdi, Zielinski, Tutino; Milik.

- Meret; Hysaj, Manolas, Tonelli, Mario Rui; Younes, Callejon, Elmas, Insigne; Mertens.

18.30 - Piccolo break, i calciatori ne approfittano per dissetarsi. Intanto da qualche minuto Meret si è unito a Karnezis e Idasiak.

18.25 - L'esercitazione tattica a campo ridotto è la stessa ma le pettorine gialle ora sono di Gaetano come jolly e di Tonelli e Luperto come liberi.

18.20 - Esercitazione tattica, squadra di nuovo insieme pettorina per Elmas che da jolly inizia a mettere in mostra le sue qualità tecniche. Da una parte Manolas e dall'altra Chiriches fungono da liberi come ultimi uomini.

18.15 - Karnezis e Idasiak lavorano coi preparatori dei portieri mentre Meret si esercita con gli altri per le rimesse dal fondo con la nuova regola degli attaccanti che possono entrare in area non appena il pallone viene messo in gioco.

18.10 - Squadra divisa in due gruppi, uno fa classico torello, l'altra si sta esercitando sullo sviluppo della manovra dal fondo. A turno si scambiano la pettorina di 'jolly' Zielinski e Gaetano.

18.05 - In campo anche Elmas che ha risolto i problemi legati al passaporto ed è tornato da Roma nel primo pomeriggio.

18.00 - Squadra in campo, subito sul prato, per esercizi di riscaldamento.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano del Napoli a Carciato, il secondo di giornata dopo quello di questa mattina.