RILEGGI LIVE - Dimaro, day 21: lavoro tattico su pressione e uscita difensiva, assente Malcuit, piccolo brivido per Mertens

11.40 - Si conclude qui l'allenamento mattutino, nel pomeriggio riposo. Domattina, salvo nuove comunicazioni, ultima sessione di allenamento.

11.30 - Ora l'azione parte dall'esterno, per poi arrivare a Zielinski ed Elmas che devono verticalizzare.

11.20 - Spazio per i cross dalla destra di Di Lorenzo e Hysaj, da sinistra di Ghoulam e Mario Rui, al centro dell'area per gli attaccanti.

11.10 - Viene provata anche una punizione in area, con un disturbo alla barriera ma su una linea diversa perché da quest'anno non si può interferire in barriera.

11.05 - Applausi per Insigne che trova il destro sull'angolo lontano mentre lascia il campo il tir che porta via da Dimaro tutti gli attrezzi usati in questi 21 giorni.

11.00 - L'allenamento si conclude con una classica partitella a metà campo.

10.50 - Tutti in zona palla quando il compagno va a pressare, ripete Ancelotti per un'esercitazione molto dispendiosa a ritmi altissimi.

10.48 - Aumenta il ritmo con Ancelotti che sprona i suoi ad alzare la pressione e recuperare palla per poi ripartire velocemente.

10.44 - Applausi e cori per Ancelotti che ad un certo punto simpaticamente fa cenno di abbassare la voce per l'esercitazione

10.40 - "Napoli torna campione" il coro che si alza dalla tribuna del campo di Carciato.

10.36 - Uscita difensiva per 9 uomini contro 11 che alzano la pressione e devono rubare palla.

10.34 - Ancelotti illustra alla squadra l'esercitazione su trequarti di campo con una porta grande.

10.30 - Intanto un camion a bordocampo porta già via tutti i bagagli, i tavoli di lavoro e per la fisioterapia. Domattina il Napoli lascerà Dimaro e partirà per Edinburgo.

10.25 - Subito in evidenza Elmas, molto abile nello stretto sulla pressione furiosa in questa partitella in meno di una metà campo.

10.20 - Ancora assente Malcuit che, probabilmente, continua a fare terapie.

10.15 - Preoccupazione per Mertens che subisce un infortunio, viene medicato e si rialza senza problemi tra gli applausi dei tifosi.

10.10 - Esercitazione tattica a centrocampo, gruppo diviso in due squadre con partitella a porte piccole.

10.05 - Si lavora subito col pallone, non c'è molta gente sugli spalti perché qualcuno è già partito.

10.00 - Squadra già in campo, subito esercizi di riscaldamento.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino del Napoli al campo di Carciato. Nel pomeriggio riposo, la squadra partirà domani e raggiungerà direttamente Edimburgo per l'amichevole di domenica col Liverpool.