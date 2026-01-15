Ufficiale Ripresa immediata a Castel Volturno: seduta mattutina, il report del club

In vista di Napoli-Sassuolo, match della ventunesima giornata di campionato, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Dopo il match contro il Parma, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro il Sassuolo, sabato alle 18:00 allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico.