Risultato finale, minuti giocati e altri dettagli della 'amichevole' Napoli-Juve Stabia

Non è stata una vera e propria amichevole, ma più un allenamento per testare le condizioni fisiche in vista della ripresa del campionato. Ma Napoli e Juve Stabia hanno disputato comunque una partitella, anche bella lunga: 100 minuti, due tempi da 50. Com'è finita? "5-1 o 6-1, non ricordo", dice Leonardo Colucci, allenatore delle Vespe, a Radio Crc. Ma almeno qualche informazione adesso l'abbiamo.