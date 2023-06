Ritiro a Castel di Sangro, spuntano le date! Summit per l'ordine pubblico: le ultime

Anche quest'estate il Napoli andrà a fare il secondo ritrio in Abruzzo, a Castel di Sangro, e secondo i colleghi di Abruzzoweb dovrebbero soggiornare a Rivisondoli dal 29 luglio all'11 agosto. Inoltre c'è stato un summit Questura-Procura per la questione ordine pubblico, scrive il portale:

"Il Comune di Castel di Sangro, proprio in queste ore, ha preso atto dei termini indicati della società e ha sottoscritto l’accordo in una delibera di Giunta. Il Questore dell’Aquila, Enrico De Simone, è stato ricevuto dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, Luciano D’Angelo, per il primo incontro istituzionale nel corso del quale è stato affrontato anche il tema della sicurezza e dell’ordine pubblico riguardo ai ritiri estivi da serie a negli impianti sportivi dell’Alto Sangro"