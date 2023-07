Ritiro Dimaro, Osimhen arriverà con qualche giorno di ritardo: il motivo

Venerdì 14 giugno il Napoli arriverà a Dimaro-Folgarida dove svolgerà la prima parte del ritiro estivo.

Venerdì 14 giugno il Napoli arriverà a Dimaro-Folgarida dove svolgerà la prima parte del ritiro estivo. Assente di lusso della partenza da Capodichino Victor Osimhen, che si aggregherà ai compagni di squadra dopo qualche giorno.

Il motivo: Osimhen è stato impegnato con la nazionale nigeriana il 18 giugno nella gara di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro la Sierra Leone, autore di una doppietta nel 3-2 che ha regalato alle Super Aquile il pass per la competizione continentale che si terrà tra gennaio e febbraio 2024. Per tale motivo il bomber azzurro ha diritto a qualche giorno di vacanza in più e si presenterà a Dimaro dopo il 14 giugno.