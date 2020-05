Ritiro pre-campionato, ADL ha previsto oltre 60 persone: è corsa contro il tempo, fissata deadline

Il futuro della Serie A è ancora incerto: la mela della discordia è un protocollo medico difficile da attuare. La procedura viene considerata complessa anche dal Napoli - a riferirlo è l'edizione di Repubblica on line - il club di De Laurentiis deve tenere conto degli innumerevoli problemi organizzativi, visto che i protagonisti coinvolti nell'operazione ripartenza saranno numerosi.

DEAD LINE - Il patron azzurro ha previsto che saranno circa 65 persone a partecipare al ritiro pre-campionato, compresi i 10 collaboratori esterni. I dirigenti al seguito saranno due: Cristiano Giuntoli e Paolo De Matteis. Il tecnico Gennaro Gattuso sarà affiancato da otto componenti del suo staff tecnico. Camere e sale dell'albergo saranno sanificate nella prossima settimana, ma è difficile che la corsa contro il tempo si concluda prima del 25 maggio. È questa la nuova dead line per cominciare la quarantena, salvo ulteriori rinvii e ripensamenti.

INSIGNE DA PRIMATO - Nel frattempo da Castel Volturno arrivano ottime risposte dai test atletici della prima settimana d'allenamento. Gattuso ha messo a dura prova i suoi giocatori con allunghi sui mille metri da fare in 4 minuti. Insigne è stato il migliore aggiungendo 150 metri in più alla richiesta del tecnico calabrese. Menzione particolare anche per Koulibaly e Mertens: i due sono rimasti a stretto contatto col capitano, nella scia di Lorenzo, stravincendo a loro volta il duello virtuale con il cronometro. Il dato più sorprendente è stato però quello generale, con la maggioranza del gruppo che ha fatto sfoggio di una condizione fisica superiore alle attese.