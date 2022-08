Ritiro terminato e Spalletti non usa giri di parole: la squadra è incompleta

Con il test terminato 0-0 con l'Espanyol s'è chiuso anche il secondo ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro.

Con il test terminato 0-0 con l'Espanyol s'è chiuso anche il secondo ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. Poche le indicazioni per Luciano Spalletti, soddisfatto più che altro per aver evitato infortuni in quella che è stata una vera e propria corrida col fallo sistematico degli spagnoli ad ogni azione dei partenopei, al punto - dopo un doppio giallo nella stessa azione con due falli durissimi su Lobotka e Lozano - da costringere De Laurentiis a entrare quasi in campo per protestare con assistente e direttore di gara.

Altra cessione?

Spalletti ha ruotato quasi tutti gli uomini a disposizione tra il 45' e l'ora di gioca, evitando anche problematiche muscolari dopo lo stop di Politano, mentre a sorpresa è rimasto fuori Fabian, uno dei giocatori in scadenza di contratto 2023 e lontano dal rinnovo del contratto. Sullo spagnolo potrebbe fiondarsi il PSG e sarebbe l'ennesima cessione illustre (ma quasi obbligata senza rinnovo) dell'estate azzurra.

Squadra incompleta

E Spalletti al termine dell'amichevole non ha usato giri di parole: "Se mi aspetto Raspadori e il portiere? Secondo me se lo aspetta la dirigenza perché la squadra è incompleta, lo sanno che va completata e stanno lavorando per questo. Io in questo progetto di ringiovanimento ci lavoro con grandissimo entusiasmo, aspetto e resto fiducioso". Tocca al club sbloccare le operazioni Raspadori, Navas (o Kepa) e Simeone, che sta portando avanti da settimane.