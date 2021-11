Rivelazione-choc dall'Argentina - Maradona è stato sepolto senza cuore: "Vogliono studiarlo"

Il corpo di Diego Armando Maradona sarebbe stato sepolto senza il cuore. La rivelazione scioccante arriva dal medico e giornalista argentino Nelson Castro, che ne ha parlato anche nel suo libro appena pubblicato, intitolato La salute di Diego: "Aveva un corpo privilegiato in termini di resistenza, altre persone sarebbero morte prima. Il suo cuore è stato estratto per studiarlo, era molto importante per determinare la causa della morte. Ovviamente ora Diego è sepolto senza il cuore", ha spiegato in un programma televisivo. "Il suo cuore pesava mezzo chilo quando normalmente pesa 300 grammi. Era grande per vari motivi, anche a causa della sua malattia".