Rivoluzione sul fuorigioco: la proposta di Wenger per cambiare la regola

Arsene Wenger è pronto a rivoluzionare il mondo del calcio. L'ex allenatore dell'Arsenal è stato nominato recentemente dalla FIFA come capo dello sviluppo globale del calcio, e la sua prima vera proposta potrebbe essere storica. Wenger vuole infatti cambiare la regola del fuorigioco, e secondo quanto riportato dal The Times, l'idea è quella di approvarla in tempo per gli Europei 2020.

LUCE - La nuova regola consiste in questo: per decretare fuorigioco, ci deve essere "luce" tra l'ultimo difensore e l'attaccante. In altre parole, all'attaccante basterà essere in linea con parti del corpo che legalmente possono portare al gol,escludendo dunque le mani e le braccia. Questo sarebbe un cambiamento storico, che potrebbe portare anche a dei cambiamenti al modo di giocare delle squadre.

DISCUSSIONE - Ad ogni modo il tutto verrà discusso il prossimo 29 febbraio a Belfast, e se questa proposta dovesse passare potrebbe già essere effettiva dal 1 giugno 2020, ovvero dodici giorni prima della gara inaugurale di Euro2020 all'Olimpico di Roma tra Italia e Turchia.