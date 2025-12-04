Roma, Gasperini sorride: Dybala smaltisce influenza e rientra a Trigoria

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Paulo Dybala ha smaltito l'influenza che lo ha tenuto fuori martedì e ieri, tornando così oggi ad allenarsi a Trigoria. Oggi ha svolto lavoro personalizzato, mentre per domani e sabato è previsto che lavori con il resto del gruppo. Sarà dunque a disposizione per la gara di domenica contro il Cagliari. Si ferma invece Tommaso Baldanzi, oggi assente anche lui per influenza. (ANSA).