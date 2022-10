Roma, Ibanez osservato speciale col Napoli: previsti emissari del Brasile per visionarlo

In vista dei Mondiali in Qatar, molti emissari o CT della nazionali monitoreranno da vicino i potenziali convocati.

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista dei Mondiali in Qatar, molti emissari o CT della nazionali monitoreranno da vicino i potenziali convocati. Come riportato da globo.com, domani sera all'Olimpico saranno presenti a Roma-Napoli gli osservatori Cleber Xavier e Bruno Baquete, facenti parte dello staff di Tite, CT del Brasile. Osservato speciale, infatti, sarà Roger Ibanez.