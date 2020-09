Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Dzeko torna titolare, Pirlo lancia subito Morata

Sono state diramate le formazioni di Roma-Juventus, posticipo della seconda giornata di Campionato. Paulo Fonseca punta proprio su Edin Dzeko, vicinissimo alla Juve in questo mercato estivo, A supportare il centravanti bosniaco Pedro e Mkhitaryan; Diawara questa volta resta in panchina, con Veretout-Pellegrini in mediana. Santon e Spinazzola larghi, esordio in maglia giallorossa per Kumbulla.

Andrea Pirlo lancia sin da subito il nuovo acquisto Alvaro Morata. Lo spagnolo parte titolare al fianco di Cristiano Ronaldo, in un modulo tutto da decifrare: la grafica diramata dal club bianconero prospetta infatti un 4-4-2 con Kulusevski e Ramsey larghi a centrocampo, Danilo e Cuadrado terzini. Possibile che si veda anche un 3-4-1-2 con il gallese alle spalle delle due punte, Cuadrado e Kulu larghi.

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Juventus.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski, Rabiot, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.