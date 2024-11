Roma, l'attacco è il peggiore tra le big: Ranieri sa come migliorarlo

Il Messaggero, questa mattina, fa un focus su uno delle tante cose che Claudio Ranieri dovrà sistemare in questa Roma: rendere più prolifico uno dei peggiori attacchi della Serie A, con 14 gol in 12 partite (uno in più del Como). Il tecnico di Testaccio, infatti, è a lavoro in questi giorni presso il Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per studiare la quadra offensiva.

Sebbene venga celebrato per la fase difensiva, Ranieri in carriera è già riuscito a rendere prolifici tanti attaccanti del passate, ecco alcuni esempi virtuosi: Batistuta con lui alla Fiorentina nella stagione 1994/1995 ha realizzato 26 gol diventando il capocannoniere della Serie A; Vardy al Leicester, Vucinic e Toni alla Roma; Lopez al Valencia; Hasselbaink all'Atletico Madrid e al Chelsea.