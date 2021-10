Roma, Mourinho rivoluziona la panchina: tanti Primavera convocati per il Napoli

Alle ore 18:00 la Roma scenderà in campo contro il Napoli con l'obiettivo di riscattare il pesante 6-1 subìto in Conference League contro il Bodø/Glimt. Mourinho va verso una rivoluzione in panchina, con possibile tribuna per Kumbulla, Villar, Diawara, Borja Mayoral e Calafiori. A tal proposito, lo Special One ha convocato diversi giocatori della Primavera, tra cui Felix Afena-Gyan come appreso da Vocegiallorossa.it.