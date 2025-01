Ufficiale Roma-Napoli, arbitra Fabbri con al VAR Meraviglia (non segnalò il rigore col Lecce)

L'AIA ha reso noto arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma da venerdì 31 gennaio a lunedì 3 febbraio. Per Roma-Napoli scelto Fabbri con al VAR Meraviglia che in Napoli-Lecce non segnalò il rigore su Politano scatenando molte polemiche.

ROMA – NAPOLI h. 20.45

FABBRI

BINDONI – TEGONI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO