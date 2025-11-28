Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte, altri guai. Gilmour fuori per due mesi"

vedi letture

In casa Inter non esiste nessun caso Lautaro Martinez, come evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport nel titolo di apertura della sua prima pagina. "Capitano mio capitano - si legge nel titolo della rosea -. L'Inter smonta il caso Lautaro: non si tocca. Due sostituzioni consecutive, ma Chivu si fida dell'argentino e anche il club lo sostiene".

DI spalla si parla invece della Juventus e dell'ultima visita arrivata alla Continassa ("La Juve dei numeri 10. Yildiz e Platini a 40 anni del trionfo Intecontinentale") e del Napoli, alle prese con un nuovo infortunio ("Conte altri guai, Gimour fuori per due mesi").