Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via la 13ª giornata di Serie A

In questo venerdì 28 novembre comincia la tredicesima giornata di Serie A: previsto alle ore 20:45 il match tra Como e Sassuolo. Si gioca anche in Serie B e C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

15.50 Al Kholood-Al Khaleej (Saudi King's Cup) - COMO TV

18.30 Al Ahli-Al Qadsiah (Saudi King's Cup) - COMO TV

20.30 Borussia Monchengladbach-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW

20.30 Cesena-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Triestina-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Sporting-Gijon-FC Andorra (Segunda Division) - DAZN

20.45 Como-Sassuolo (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Mechelen-Standard Liegi (Campionato belga) - DAZN

21.00 Getafe-Elche (Liga) - DAZN