Roma, Under e Veretout titolari contro il Frosinone: il turco a segno

Seconda amichevole precampionato per la Roma di Fonseca contro il Frosinone di Nesta con i giallorossi che si impongono per 4-1. Cengiz Under, accostato al Napoli, ha giocato i primi 69 minuti ed è andato a segno al 17'. Di Karsdorp, Pellegrini, Mhkitaryan al 14', 36' e 44' le altre reti dei capitolini; gol della bandiera per i ciociari di Dionisi al 55'. Per la Roma in campo anche l'altro calciatore seguito dal Napoli, Jordan Veretout. anche lui uscito a venti minuti dal termine.