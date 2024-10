Ufficiale Rrahmani inamovibile anche in nazionale: confermato tra i convocati del Kosovo

Amir Rrahmani sarà impegnato con il suo Kosovo la prossima settimana, durante la sosta per le nazionali. Sono stati resi noti i convocati per le due sfide di Nations League contro Lituania e Cipro e il difensore del Napoli, nonché capitano della sua selezione, è regolarmente presente in lista. Di seguito l’elenco completo: