Rrahmani (mai in campo) domani torna "a casa": ha giocato per cinque anni in Croazia

Non ha raccolto neppure un minuto in questa stagione ma domani tornerà a casa, per modo di dire. Il difensore kosovaro del Napoli Amir Rrahmani ha giocato in Croazia con RNK Split, Lokomotiva Zagabria e Dinamo Zagabria tra il 2015 e il 2019, segnando cinque gol in 81 presenze in campionato