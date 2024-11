Salernitana in crisi e i tifosi protestano: "La società investa o vada via!"

Momento difficile per la Salernitana dopo gli ultimi deludenti risultati. Scatta la protesta dei tifosi nei confronti della società in vista della sfida casalinga contro la Carrarese. Con una nota congiunta infatti la tifoseria organizzata e i club hanno annunciato uno sciopero del tifo per 15 minuti e ribadito alla proprietà di cambiare rotta investendo per il bene della squadra oppure facendo le valigie e cedendo il club a un altro soggetto. Questa la nota:

"Salviamo la Salernitana...

Domenica contro la Carrarese, in Curva Sud confermiamo uno sciopero del tifo per i primi 15 minuti.

Dal 16° sostegno incondizionato alla nostra maglia, come abbiamo sempre fatto.

Chiediamo a tutti gli altri settori di appoggiare questa protesta per il bene della nostra Salernitana.

È l'ultimo appello alla proprietà e a tutto l'entourage ,pretendiamo fatti e non parole, fin da subito. Basta delusioni, basta mortificazioni ! Si investa o si passi la mano definitivamente!!!

Siamo arrivati al capolinea, ma sottolineiamo, che siamo solo all'inizio".

Curva Sud Siberiano

Centro Coordinamento Salernitana Club

Salerno Club 2010

Club Mai Sola

Generazione Donato Vestuti".