Ufficiale Salernitana in piena crisi e a rischio retrocessione in C: arriva l'ennesimo esonero

Altro cambio in panchina in casa Salernitana, una squadra in piena crisi, chiamata a ritrovare i punti per evitare la retrocessione in Serie C. Viene esonerato Roberto Breda. Di seguito la nota del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda.

La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare sinceramente il tecnico per l’impegno massimo, la professionalità e l’attaccamento al club granata quotidianamente dimostrati nel corso del suo lavoro in questi mesi, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale".