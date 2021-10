Salernitana-Napoli, chiuso il settore ospiti: trasferta vietata ai tifosi napoletani

L’anello inferiore della curva Nord, settore ospiti, resterà vuoto in occasione del derby Salernitana-Napoli, in programma allo stadio Arechi il 31 ottobre, alle ore 18. La decisione è stata presa nella giornata di ieri nel pre Gos che si è svolto in video conferenza, ed è stata comunicata dalla Questura alla Salernitana e al Comune di Salerno. Palazzo di Governo, recepite le indicazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (rilevante coefficiente di rischio e adozione di misure di rigore), ha deciso che non saranno messi in vendita i 1500 biglietti potenzialmente disponibili per i tifosi del Napoli.