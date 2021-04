Samp-Napoli, la probabile formazione della Gazzetta: 5 cambi rispetto a Torino

Cinque cambi rispetto all'11 titolare sceso in campo a Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarà Ospina tra i pali, con Manolas in coppia con Koulibaly, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo confermati Demme e Fabian, mentre in attacco spazio a Politano con Zielinski ed Insigne e soprattutto Osimhen di punta