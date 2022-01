Sampdoria, D'Aversa in apprensione per due blucerchiati: sono in dubbio per Napoli

La giornata di domani sarà molto importante in casa Samp. Sono due i giocatori che tengono in apprensione mister D’Aversa in vista del Napoli. Bartosz Bereszynski e Albin Ekdal sono usciti con qualche acciacco dopo la gara contro il Cagliari e le loro condizioni verranno valutate. Assente invece Maya Yoshida per un problema alla parte posteriore della coscia destra mentre potrebbero tornare a disposizione Falcone e Augello, out perché positivi al Covid-19. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.