Sampdoria-Napoli, 8 vittorie azzurre a Marassi nelle ultime dieci: tutti i precedenti

La Sampdoria non segna tantissimo, ma è anche vero che subisce poche reti. In casa però non è ancora riuscita a vincere; due gare giocate, un pari e una sconfitta. Il Napoli invece è partito fortissimo con quattro vittorie su quattro partite e punteggio pieno in classifica. Gli azzurri hanno anche la miglior difesa del torneo a parimerito con il Milan: due reti incassate.

C'era una volta la Genova sampdoriana difficile da espugnare per i partenopei. L'ultima decade però ci ha fatto vedere una netta inversione di tendenza in questo senso. Nelle ultime dieci partite a Marassi, ci sono stati otto successi dei campani, un pareggio e una sola vittoria della Samp, ovvero il 3-0 del 2 settembre 2018.

Sono già nove i marcatori diversi mandati in rete dal Napoli: solo l'Inter ha fatto meglio in questo senso con, addirittura, undici. Tante soluzioni offensive dunque per Spalletti e la sua squadra.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

22 vittorie Sampdoria

17 pareggi

18 vittorie Napoli

82 gol fatti Sampdoria

66 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Napoli 0-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2020/2021 Serie A Sampdoria vs Napoli 0-2