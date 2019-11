Sampdoria, operato Bereszynski: i tempi di recupero, può saltare il Napoli

MULTIMEDIA VIDEO - ANCELOTTI ARRIVATO PER L'INCONTRO CON ARBITRI: LE IMMAGINI DA ROMA Andrà in scena alle 12 di oggi all’hotel Parco dei Principi di Roma l’atteso incontro fra gli arbitri e le squadre di Serie A Andrà in scena alle 12 di oggi all’hotel Parco dei Principi di Roma l’atteso incontro fra gli arbitri e le squadre di Serie A