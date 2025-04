Ufficiale Sampdoria, via Accardi e Semplici! Il ds paga due mercati negativi

La notizia era nell'aria ormai da ieri, dopo la sconfitta nel derby contro lo Spezia, e ora si è concretizzata: la Sampdoria ha deciso di esonerare il terzo tecnico di questa stagione - dopo Andrea Pirlo e Andrea Sottil - ovvero Leonardo Semplici che chiude la sua avventura in Liguria con appena 15 punti conquistati in 16 partite. Con lui via anche il direttore sportivo Pietro Accardi che paga due mercati che - al di là dei nomi arrivati e delle cifre spese - non ha funzionato con la squadra che continua a vedere lo spettro della prima retrocessione in Serie C nella sua storia avvicinarsi sempre più.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver interrotto i rapporti professionali con il responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi e con il suo collaboratore Giuseppe Colucci. La società li ringrazia per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso della stagione e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere.

Nel contempo l’U.C. Sampdoria rende noto di aver sollevato dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Leonardo Semplici. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Andrea Consumi, Alessio Aliboni, Rossano Casoni e Yuri Fabbrizzi – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club".

Ora l'attesa è tutta per il nome del sostituto che dovrebbe essere l'ex centrocampista Chicco Evani, con Attilio Lombardo come vice, mentre c'è ancora incertezza sul possibile ruolo dell'ex ct Roberto Mancini che ha praticamente smentito un suo ingresso nel club.