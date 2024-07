Ufficiale Sanremo 2025, cambiano le date: il motivo sono le gare di Coppa Italia

E' ufficiale: il festival di Sanremo 2025 slitta di una settimana, andrà in onda dall'11 al 15 febbraio su Rai1. Lo annuncia l'Ad Rai Roberto Sergio. "Abbiamo deciso di spostare una settimana in avanti il festival in accordo con il comune di Sanremo - spiega Sergio - e questo è dovuto come sapete bene a un'improvvida decisione della Lega Calcio di mettere lo sport più amato, con i quarti di Coppa Italia in chiaro su Mediaset, in contrapposizione al festival.

Non c'è stata possibilità di cambiare queste date e volendo dare al pubblico la possibilità di assistere a entrambe le manifestazioni abbiamo deciso questo spostamento, che creerà problemi logistici e organizzativi, ma che è stato condiviso dall'amministrazione comunale".