Sarebbe stato Di Lorenzo a chiedere il ritiro alla società: il retroscena di Canale 21

© foto di www.imagephotoagency.it

Da domani il Napoli dovrebbe andare in ritiro, società e giocatori si sono trovati d'accordo sulla necessità di ritrovare la giusta concentrazione dopo il ko contro il Torino. Stando quanto riferito dalla redazione di Canale 21, nel corso di 'Campania Sport', sarebbe stato Giovanni Di Lorenzo a sottolineare l'importanza di andare in ritiro per ritrovarsi. Il ritiro del Napoli si dovrebbe svolgere a Pozzuoli e dovrebbe durare fino al derby di sabato con la Salernitana.