Sarri ha la rosa più pagata della A: nella Top 10 ingaggi solo Juve, Koulibaly e Donnarumma uniche eccezioni

La Juventus domina la classifica dei calciatori più pagati della Serie A, con nove calciatori nei primi undici in assoluto in Serie A. Dai 31 milioni di Ronaldo ai 6 di Koulibaly, ultimo della lista con Khedira. L'altro intruso non bianconero è Donnarumma. Di seguito la classifica riportata da Tancredi Palmeri su Twitter:

Top10 dei più pagati in Serie A



La Juventus al momento ne possiede 9 su 11, Donnarumma e Koulibaly unici intrusi



1. Cristiano 31m€

2. De Ligt 10

3. Rabiot 9

4. Higuain 8.5

5. Dybala 7

6. Ramsey 6.9

7. Pjanic 6.5

8. Donnarumma 6

9. Douglas Costa 6

10. Khedira 6

10. Koulibaly 6 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2019