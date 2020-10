Sassuolo-Crotone, finisce 4-1: il Var e Caputo decidono il match

Finisce 4-1 Sassuolo-Crotone, anticipo della terza giornata di Campionato. Apre le mcarcature la rete di Berardi al 19' che batte di sinistro Cordaz con una conclusione dal limite che sorprende il portiere. Per i rossoblu una traversa di Cigarini su punizione. Alla mezz'ora da registrare nei neroverdi l'infortunio di Vlad Chiriches, difensore ex Napoli. Il rumeno si è nuovamente fermato per un fastidio muscolare tra polpaccio e caviglia destri, al suo posto è entrato Ayhan. Nella ripresa subito il pari del Crotone. Fallo di Bourabia su Cigarini, netto l'intervento in ritardo del centrocampista. Dal dischetto freddo Simy che spiazza Consigli: palla da una parte, portiere dall'altra. All'11 l'episodio chiave del match che farà molto discutere. L'arbitro Pezzutto viene richiamato dal Var per osservare un presunto tocco di mano in area su cross di Kyriakopoulos, concede il calcio di rigore. Dagli undici metri non sbaglia Caputo che sceglie la destra del portiere. Cordaz si allunga, ma non può far altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco. Nel finale ancora Caputo chiude il match con un bel colpo sotto dopo un contropiede innescato da Berardi che ruba palla e lancia in campo aperto l'attaccante. Erroraccio in difesa per il Crotone tra Marrone e Magallan: ne approfitta Locatelli che si inserisce e calcia di destro beffando Cordaz per il quarto gol nel terzo minuto di recupero. Termina qui, i rossoneri con questi 3 punti si portano al primo posto in classifica con 7 punti, il Crotone resta ferma al palo all'ultimo posto con zero punti.